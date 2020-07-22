Разбитые машины и поваленный столб. Лайф публикует кадры с места ДТП на юго-востоке Москвы

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На месте ДТП на юго-востоке Москвы, где сегодня столкнулись два автомобиля, по дороге разбросаны запчасти, а обе машины вылетели на пешеходную зону, причём одна из них врезалась в киоск.

Как видно на кадрах с места происшествия, с виновниками аварии работает полиция. Вероятно, они не пострадали или получили незначительные повреждения, так как в обеих машинах сработали подушки безопасности.

О состоянии сбитых пешеходов не уточняется, но на месте ДТП карет скорой помощи нет.