В полицию Харькова сообщили о захвате заложников. Информация не подтвердилась

В полицию украинского Харькова сообщили о захвате заложников в городе. На место выехали сотрудники силовых структур. Об этом сообщается на странице местной полиции в "Фейсбуке" .

Напомним, накануне в украинском Луцке злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан.