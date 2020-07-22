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В полицию Харькова сообщили о захвате заложников. Информация не подтвердилась

Накануне в другом украинском городе злоумышленник захватил автобус с 13 людьми, он задержан.

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Фото © Shutterstock

В полицию украинского Харькова сообщили о захвате заложников в городе. На место выехали сотрудники силовых структур. Об этом сообщается на странице местной полиции в "Фейсбуке".

Позднее украинские правоохранители сообщили, что информация о захвате заложников не подтвердилась. Граждан попросили внимательно относиться к распространяемой информации.

Напомним, накануне в украинском Луцке злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан.

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