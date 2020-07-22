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В Подмосковье погибла девочка из-за рухнувшего бетонного забора

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В подмосковной Балашихе 15-летняя девочка скончалась после того, как на неё рухнула секция бетонного забора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

22 июля на территории лесистой местности в микрорайоне Заря Балашихи под секцией бетонного забора обнаружено тело 15-летней девочки, — сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, подросток во время прогулки задел палку опоры конструкции, после чего секция упала на него.

В данный момент правоохранители работают на месте происшествия, чтобы выяснить все причины и обстоятельства, приведшие к гибели девочки. Кроме того, сейчас устанавливается собственник территории и бетонного забора.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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