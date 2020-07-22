В ДНР сообщили о согласовании с Украиной мер по прекращению огня в Донбассе

В МИД самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня.

— Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам, — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Кроме того, отмечается, что приказы о соблюдении дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе должны вступить в силу с 27 июля.

Полпред РФ в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

— Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском, — отметил полпред.