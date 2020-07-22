В Петербурге ребёнок в день рождения получил черепно-мозговую травму на квесте

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил серьёзные травмы при падении с высоты во время квеста. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Уточняется, что у ребёнка был день рождения и родители решили отвести его на квест про динозавров, возрастное ограничение которого было "6+".

По словам его отца, происшествие случилось в тот момент, когда мальчик должен был перейти из одной локации в другую. Там нужно было лезть в дыру в полу по лестнице без перил, однако он сорвался и упал на бетонный пол с высоты примерно три метра.

Пострадавшего ребёнка немедленно доставили в больницу. Изначально у него подозревали компрессионный перелом позвоночника, однако диагноз не подтвердился. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб спины.