В адрес Посольства Китая в США поступили угрозы взрыва и убийства

В адрес Посольства Китая в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства его сотрудников. Об этом в своём твиттере сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

— Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, что является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти Правительством США, — говорится в сообщении.