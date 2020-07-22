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В адрес Посольства Китая в США поступили угрозы взрыва и убийства

Ситуация происходит на фоне возможного закрытия генконсульства Поднебесной в Хьюстоне.

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Фото © Pixabay

В адрес Посольства Китая в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства его сотрудников. Об этом в своём твиттере сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, что является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти Правительством США, — говорится в сообщении.

Данная ситуация произошла на фоне возможного закрытия генконсульства Поднебесной в Хьюстоне. Как пояснила Чуньин, Китай в этой связи столкнулся с "беспрецедентным усилением политического давления" со стороны Вашингтона.

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