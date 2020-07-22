Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей

Родители певицы Жанны Фриске отсудили у её гражданского мужа — телеведущего Дмитрия Шепелева — треть от суммы, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации, — семь миллионов рублей. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Ольга и Владимир Фриске потребовали, чтобы Шепелев вернул им часть денег, которые они выплатили фонду, ранее выделившему более 20 миллионов рублей на лечение исполнительницы от рака. Он также был ответчиком по иску. Однако телеведущий предъявил им ответные материальные требования в размере 10,1 миллиона рублей — треть от суммы, которую они сняли со счёта Жанны вместе с процентами. Он считает, эти деньги должны принадлежать его сыну Платону.

По словам представителя Шепелева, телеведущий был уверен, что вся собранная фондом сумма была потрачена на нужды певицы. По его словам, он узнал о том, что мать Фриске снимала деньги со счёта за 14 дней до смерти дочери уже после рассмотрения дела судом. Он также заявил, что родители Жанны их якобы сберегли для Платона. Однако тёща Шепелева утверждает, что снимала средства по просьбе дочери, которой их и передала. Стоит отметить, что приставы не нашли этой суммы на счетах Ольги, Владимира, а также их дочери.

На заседании Дмитрий Шепелев предложил тёще и тестю мировое соглашение, но они отказались. В результате суд вынес решение в пользу родителей Жанны Фриске.