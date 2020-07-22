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В ВОЗ заявили, что вакцинацию от коронавируса можно будет делать не раньше 2021 года

В организации также отметили, что работают над обеспечением всеобщего доступа к препарату.

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Фото © Pixabay

Получать вакцину от коронавируса люди начнут не раньше 2021 года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

При реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, — сказал Райан во время выступления, трансляция которого шла в "Твиттере" организации.

Он также отметил, что ВОЗ работает над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине для всех людей. Препарат от коронавируса предназначен "не для богатых, не для бедных, а для всех", подчеркнул Райан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что уже осенью в РФ появится вакцина от коронавируса.

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