В ВОЗ заявили, что вакцинацию от коронавируса можно будет делать не раньше 2021 года

Получать вакцину от коронавируса люди начнут не раньше 2021 года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

— При реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, — сказал Райан во время выступления, трансляция которого шла в "Твиттере" организации.

Он также отметил, что ВОЗ работает над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине для всех людей. Препарат от коронавируса предназначен "не для богатых, не для бедных, а для всех", подчеркнул Райан.