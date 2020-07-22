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В мире число случаев коронавируса превысило 15 миллионов

Излечиться от болезни при этом удалось более 8,5 миллиона человек.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В мире за всё время пандемии коронавируса зафиксировано 15 000 424 случая болезни. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонcа Хопкинса.

Отмечается, что лидирующую позицию по количеству пациентов с выявленным CoViD-19 занимают США. Там, согласно приведённой информации, зафиксировано 3 915 780 случаев болезни. Вторую строчку занимает Бразилия (2 159 654), а замыкает тройку Индия (1 193 078). Россия же находится на четвёртом месте — 787 846 зафиксированных случаев коронавируса.

При этом побороть болезнь за всё время в мире удалось 8 509 938 пациентам. Стоит отметить, что здесь лидирует Бразилия, где от коронавируса вылечилось 1 563 382 человека. Зафиксировано 617 832 летальных исхода CoViD-19, из которых 142 312 — в США.

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