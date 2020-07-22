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Во Владимирской области медик за два месяца дважды заболел коронавирусом

Глава региона подчеркнул, что угроза заражения по-прежнему высока, поэтому важно соблюдать все рекомендуемые специалистами меры.

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Фото © ITAR-TASS

Медработник во Владимирской области за два месяца дважды подхватил коронавирус. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сипягин.

Он отметил, что за время пандемии многие работники системы здравоохранения переболели CoViD-19 и пневмонией.

Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз, — приводит его слова РИА "Новости".

Глава региона подчеркнул, что угроза заражения по-прежнему высока, поэтому важно соблюдать все рекомендуемые специалистами меры.

Ранее эпидемиолог заявил об адаптации коронавируса к человеку.

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