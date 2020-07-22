Во Владимирской области медик за два месяца дважды заболел коронавирусом

Медработник во Владимирской области за два месяца дважды подхватил коронавирус. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сипягин.

Он отметил, что за время пандемии многие работники системы здравоохранения переболели CoViD-19 и пневмонией.

— Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз, — приводит его слова РИА "Новости".

Глава региона подчеркнул, что угроза заражения по-прежнему высока, поэтому важно соблюдать все рекомендуемые специалистами меры.