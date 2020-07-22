Состоялась первая пересадка лёгких пациенту с коронавирусом. Она прошла успешно

В Китае успешно провели первую операцию по трансплантации лёгких пациенту с коронавирусом. Мужчину выписали из больницы спустя три месяца после хирургического вмешательства. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

65-летний Цуй Чжицян с тяжёлой формой заболевания был под постоянным наблюдением медиков около пяти месяцев — с момента заражения. Операция с участием более 20 медработников проводилась в полной тишине.

Сразу после пересадки пациент не мог двигаться, он общался с медиками, подавая им сигналы глазами. Встать на ноги он смог только через два месяца. При этом к мужчине ещё до сих пор не вернулась речь, и он написал слова благодарности врачам на специальной дощечке.