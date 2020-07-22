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Мишустин высказался про ношение масок во время пандемии

Политик объяснил, почему появился в Госдуме без индивидуального средства защиты на лице.

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Фото © Астахов Дмитрий / POOL / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него были обнаружены "большие иммуноглобулины, антитела" к новой коронавирусной инфекции.

Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора, — сказал глава кабмина, объясняя, почему появился в Государственной думе без медицинской маски.

Председатель правительства пояснил, что при тестировании иммуноферментным анализом у него был обнаружен иммуноглобулин G, заразиться с ним коронавирусом невозможно.

Очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы, — подчеркнул российский премьер.

Ранее Мишустин назвал медицинских работников главными героями борьбы за жизнь в период пандемии CoViD-19.

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