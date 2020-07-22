Мишустин высказался про ношение масок во время пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него были обнаружены "большие иммуноглобулины, антитела" к новой коронавирусной инфекции.

— Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора, — сказал глава кабмина, объясняя, почему появился в Государственной думе без медицинской маски.

Председатель правительства пояснил, что при тестировании иммуноферментным анализом у него был обнаружен иммуноглобулин G, заразиться с ним коронавирусом невозможно.

— Очень стараюсь не заразить ни одного депутата Госдумы, — подчеркнул российский премьер.