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Учёные организуют концерт на 4000 человек, чтобы изучить распространение CoViD-19

Шоу запланировано на 22 августа этого года.

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Фото © Pixabay

Учёные немецкой университетской больницы Halle решили устроить концерт с участием 4000 человек в возрасте от 18 до 50 лет, чтобы понять, как распространяется коронавирус. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как уточняется, шоу запланировано на 22 августа этого года. За 48 часов до начала концерта участвующих в эксперименте добровольцев проверят на наличие заболевания. На мероприятие пустят только тех, у кого результат теста будет отрицательный.

Волонтёрам раздадут респираторы FFP2 и флуоресцентные антисептики, которые помогут проследить за тем, к каким поверхностям люди будут чаще всего прикасаться. Помимо прочего, организаторы эксперимента будут раздавать бейджи с обозначением продолжительности и частоты контактов человека, а также о дистанции, которую он соблюдал по отношению к другим.

В конце эксперимента специалисты обработают полученные данные о взаимодействии и передвижении подопытных и создадут компьютерную модель, иллюстрирующую схему передачи коронавируса от человека к человеку.

Ранее в Минкульте назвали вероятную дату возобновления концертов в России.

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