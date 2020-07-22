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Врач развеяла заблуждения об "опасных" родинках. Правда, стало только страшнее

Степень опасности того или иного образования может определить только дерматокосметолог, а стопроцентный диагноз ставится только после гистологического заключения.

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Фото © Shutterstock

Не все родинки, которые принято считать опасными для человека, являются таковыми на самом деле, сообщила врач-дерматокосметолог Светлана Донецкая в интервью "Аргументам и фактам".

Так, бытует мнение, что наличие волос на поверхности родинки является гарантией её доброкачественности, однако это не так. Существуют гигантские волосатые злокачественные невусы, которые выделяются в отдельную группу, отметила врач.

Неверно и то, что выпуклые родинки безопаснее плоских, — развившаяся меланома вполне может возвышаться над поверхностью кожи, но может быть и совершенно плоской, — рассказала Донецкая.

Кроме того, цвет родинки также не говорит о её доброкачественности. Принято считать, что наиболее опасными являются тёмные родинки, однако по окраске невуса нельзя делать таких выводов. К тому же существует беспигментная форма меланомы.

Донецкая подчеркнула, что степень опасности той или иной родинки может определить только врач, а стопроцентный диагноз ставится только после гистологического заключения.

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