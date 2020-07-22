Депутаты ГД приняли закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму
Ранее в Совфеде инициативу назвали "основной скрепой".
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект закона, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. Инициаторами идеи выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
Одобренный проект предусматривает корректировку закона "О противодействии экстремистской деятельности".
Ранее глава Комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что за призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей. За публичные призывы предлагается сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.
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