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Опубликовано 22 июля 2020, 14:42

Депутаты ГД приняли закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму

Ранее в Совфеде инициативу назвали "основной скрепой".

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект закона, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. Инициаторами идеи выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

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Одобренный проект предусматривает корректировку закона "О противодействии экстремистской деятельности".

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Ранее глава Комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что за призывы к нарушению территориальной целостности страны предлагается ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей. За публичные призывы предлагается сажать в тюрьму на срок до четырёх лет.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

София Алабина
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