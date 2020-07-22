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Тайник с сыром нашли в гробах на пути из Челябинска в Казахстан

Сопроводительных документов водитель не показал.

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Фото © ZUMA / ТАСС

Сыр "Косичка" общим весом в 550 килограммов нашли пограничники в машине с гробами, которая направлялась из Челябинска в Казахстан, сообщает Ura.ru.

Машина с гробами подъехала к пункту "Бугристое" ночью. Следовала из Челябинска в посёлок Фёдоровка Костанайской области Республики Казахстан. При досмотре машины совместно с пограничниками должностные лица обнаружили тайник с сыром, — передаёт издание со ссылкой на пресс-службу управления Россельхонадзора по Челябинской области.

Управлял машиной гражданин Республики Казахстан. Ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию при себе у него не нашлось. Кроме того, не были соблюдены условия перевозки скоропортящихся грузов. Сыр конфисковали.

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