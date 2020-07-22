Тайник с сыром нашли в гробах на пути из Челябинска в Казахстан

Сыр "Косичка" общим весом в 550 килограммов нашли пограничники в машине с гробами, которая направлялась из Челябинска в Казахстан, сообщает Ura.ru.

— Машина с гробами подъехала к пункту "Бугристое" ночью. Следовала из Челябинска в посёлок Фёдоровка Костанайской области Республики Казахстан. При досмотре машины совместно с пограничниками должностные лица обнаружили тайник с сыром, — передаёт издание со ссылкой на пресс-службу управления Россельхонадзора по Челябинской области.