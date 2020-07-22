Стало известно, какие продукты и товары чаще всего списывают из-за брака

На отечественных торговых предприятиях в последнее время растёт число забракованных продуктов. Так, в 2019 году из оборота было изъято 79 485 единиц продовольствия, что на 13% превышает показатель 2018 года (70 299). О том, что чаще оказывается в куче брака, узнал NEWS.ru.

Сильнее всего это явление затронуло партии мяса и мясных продуктов (18 100), плодоовощей (13 293), кондитерских изделий (7241), молока и молочных продуктов (6903). Также нередко списывают мясо птиц, яйца и продукты их переработки (6537).

Анализируя ситуацию в разных регионах, специалисты пришли к выводу, что чаще брак фиксируют в Татарстане (5297), Московской (4826), Тюменской (3213) и Тульской (3020) областях, а также в российской столице (3157).

Судя по данным за первый квартал, в связи с браком из оборота часто снимали моющие и стиральные средства (82,2% всех прошедших проверку), рыбные консервы (63,9%), а также табачные изделия (29,9%). В топ-5 также вошли светильники и осветительные устройства (20,8%) вместе с фруктами, ягодами и орехами (17,5%). В антирейтинг включили овощи (14,5%), меховые изделия (14,2%), сыры (10,6%), обувь (9,8%) и мебель (9,1%).

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов уточнил, что снимать с полок магазинов разрешается только те товары, которые не должны быть в продаже. Речь идёт о нарушающей требования законодательства или контрафактной продукции.

Эксперт полагает, что рост числа выявленных контрафактных товаров может обозначать улучшение качества работы контролирующих органов. В то же время он не исключает, что люди могли начать чаще жаловаться на качество приобретаемой продукции. Перед покупкой Карпов призывает убедиться в целостности упаковки и наличии сопроводительной информации о товаре на ней, а также проверить срок годности и стоимость товара. В случае если цена сильно ниже нормы, следует насторожиться.