В Москве захватили заложника в стиле 90-х. Задержано семь человек, из них двое — полицейские-близнецы

В Москве произошла история с захватом должника и требованием выкупа в стиле 90-х, как в фильмах. Злоумышленники требовали за мужчину 4,8 миллиона рублей. На месте встречи, где захватчикам должны были передать деньги, правоохранители задержали семь человек, в том числе двух сотрудников ППС, которые являются братьями-близнецами. Об этом Лайфу сообщил источник.

В полицию столицы обратилась девушка, которая сообщила, что её мужа насильно удерживают неизвестные люди и требуют за его освобождение крупную сумму. Встречу назначили в кафе в Химках. Как стало известно Лайфу, сотрудников ППС туда позвал друг Насеми К., который им якобы заявил, что ему должны вернуть крупный долг, а их попросил просто постоять рядом в своей форме для важности и устрашения. Также, как стало известно Лайфу, заложника, который работал курьером, обманным путём на адрес вызвала сожительница Насеми К.: она заказала себе платья в интернет-магазине.

Когда началась операция по задержанию, братья-полицейские поняли, что происходит совсем не та встреча, которую им обещали. Они попытались скрыться из кафе, но были задержаны вместе с остальными злоумышленниками. По результатам служебной проверки близнецы уволены из органов.