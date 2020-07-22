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Сапёры взорвали подозрительную сумку в центре Москвы. И тут за ней пришёл хозяин — видео

Предмет обнаружили на улице Ильинке.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В центре Москвы сапёры взорвали подозрительную чёрную сумку, которую обнаружили ранее. Момент спецоперации по обезвреживанию попал на видео. Правда, внутри оказалась не взрывчатка, а пицца.

Чуть позже за сумкой пришёл и хозяин-курьер. Парень как ни в чём не бывало подхватил её и стал уходить, но через несколько шагов остановился, опустил сумку на землю, достал из неё что-то похожее на пакет, а после, вероятно, в порыве чувств бросил всё обратно на тротуар.

К горе-курьеру подошёл сапёр, они вместе покрутили сумку, а после удалились. Чем это грозит доставщику, не известно, но кто-то точно остался голоден.

Напомним, находка была сделана у дома 12 на улице Ильинке. Движение по ней на время перекрыли.

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