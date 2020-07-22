Сапёры взорвали подозрительную сумку в центре Москвы. И тут за ней пришёл хозяин — видео

Чуть позже за сумкой пришёл и хозяин-курьер. Парень как ни в чём не бывало подхватил её и стал уходить, но через несколько шагов остановился, опустил сумку на землю, достал из неё что-то похожее на пакет, а после, вероятно, в порыве чувств бросил всё обратно на тротуар.