Сапёры взорвали подозрительную сумку в центре Москвы. И тут за ней пришёл хозяин — видео

В центре Москвы сапёры взорвали подозрительную чёрную сумку, которую обнаружили ранее. Момент спецоперации по обезвреживанию попал на видео. Правда, внутри оказалась не взрывчатка, а пицца.
Чуть позже за сумкой пришёл и хозяин-курьер. Парень как ни в чём не бывало подхватил её и стал уходить, но через несколько шагов остановился, опустил сумку на землю, достал из неё что-то похожее на пакет, а после, вероятно, в порыве чувств бросил всё обратно на тротуар.
К горе-курьеру подошёл сапёр, они вместе покрутили сумку, а после удалились. Чем это грозит доставщику, не известно, но кто-то точно остался голоден.
Напомним, находка была сделана у дома 12 на улице Ильинке. Движение по ней на время перекрыли.