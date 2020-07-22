Соучастник убийства следователя Шишкиной задержан в Грузии

Один из соучастников убийства следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной задержан на территории Грузии, сообщает Следственный комитет РФ.

— Задержан один из соучастников Иван Кочетков. Ранее в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 295, 167, 296 УК РФ, — говорится в сообщении.

Эти статьи предполагают наказание за "посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование; умышленное уничтожение или повреждение имущества; угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования". Кочеткову заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— По данным следствия, Иван Кочетков в январе 2018 года по указанию Ярослава Сумбаева совершил поджог автомобиля Евгении Шишкиной с целью запугать и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы, — отмечает ведомство.

Отмечается, что, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечён им в качестве пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.

На данный момент идёт процедура экстрадиции Ивана Кочеткова в Российскую Федерацию. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами. Расследование в отношении заказчика убийства — Ярослава Сумбаева — продолжается.