Памятник Виктору Цою в Петербурге может снова не появиться

Установку памятника лидеру группы "Кино" Виктору Цою в сквере на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге могут снова отложить из-за неготовности некоторых частей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на скульптора Матвея Макушкина.

— Я надеюсь, что что-то сдвинется к августу. Мы последний раз эту тему с фондом обсуждали примерно месяц-полтора назад. В это время шла работа над постаментом. Я свою работу сделал — памятник закончил, он уже отлитый три года стоит и ждёт новостей хороших, — рассказал скульптор.

Он отметил, что полностью доволен своей работой и менять в памятнике ничего не хочет, так как работал над ним десять лет. Макушкин поделился, что является фанатом Цоя и даже был на концерте, а во время создания скульптуры включал песни "Кино" и фильмы о группе.

При этом в Фонде Виктора Цоя информацию об установке скульптуры не комментируют. На официальной странице организации сообщается, что памятник готов, ожидается готовность пьедестала.

Стоит отметить, что осенью прошлого года, когда работа над гранитным постаментом была почти завершена, на нём обнаружили трещины и отправили на экспертизу.