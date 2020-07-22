Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей

Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся своим появлением в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала телеведущей, сообщает ГТРК "Тула".

— Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом, — отмечает телеканал.

Девушка появится в эфире телеканалов "Россия-1 Тула" и "Россия 24 Тула".

После того как стала известна Надежда пробовала себя в качестве модели. Девушка заключила контракт с российским брендом ZASPORT. В честь Дня медика, который отмечается в России 21 июня, бренд сделал фотосессию с ней и взял у неё интервью.