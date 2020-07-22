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Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей

Девушка рассматривает это как полезный опыт.

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Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся своим появлением в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала телеведущей, сообщает ГТРК "Тула".

Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом, — отмечает телеканал.

Девушка появится в эфире телеканалов "Россия-1 Тула" и "Россия 24 Тула".

После того как стала известна Надежда пробовала себя в качестве модели. Девушка заключила контракт с российским брендом ZASPORT. В честь Дня медика, который отмечается в России 21 июня, бренд сделал фотосессию с ней и взял у неё интервью.

Напомним, что весной в Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать. Девушка решила не надевать одежду, потому что в защитной форме очень жарко.

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