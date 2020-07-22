Лайф узнал историю знакомства жениха и невесты, которую нашли убитой в Москве

Лайф узнал историю знакомства Александра и его невесты Марины, тело которой нашли в квартире в центре Москвы. Пара перестала выходить на связь с родственниками 19 июля, именно поэтому мать мужчины решила приехать к возлюбленным домой. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, жених и невеста познакомились в апреле этого года, а жить вместе начали в мае. Около месяца назад Александр познакомил девушку со своей семьёй, заявив, что нашёл своего человека и они с полуслова друг друга понимают. Марина работала в крупном строительном магазине, а возлюбленный помогал ей.

Как стало известно Лайфу, у мужчины есть шестилетний сын от предыдущих отношений, с матерью ребёнка он не общается. Также у Александра не было друзей, кроме его невесты, поэтому на свадьбу они позвали только родственников. По данным нашего источника, дядя жениха был силовиком, но в 2009 году за неделю до повышения его нашли мёртвым, и уголовное дело до сих пор не раскрыто.