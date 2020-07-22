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ФСБ предотвратила теракт против правоохранителей в Нальчике. По данным спецслужбы, атаки готовили четверо боевиков ИГИЛ*, они уничтожены.

Террористов засекли в лесу в Чегемском районе, но при попытке задержания они оказали сопротивление и были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

— По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками с обсуждением планируемого теракта, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Теракт", "Незаконное изготовление оружия".

А не так давно, 17 июля, ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. 32-летний гражданин центрально-азиатской республики планировал в людном месте привести в действие зажигательные устройства. Сейчас он задержан.