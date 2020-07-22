Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, которого сегодня признали виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, должен выйти на свободу уже через три с половиной месяца. Об этом сообщил журналистам его адвокат Виктор Ануфриев.

Адвокат: Главу карельского "Мемориала", осуждённого за педофилию, освободят в ноябре

— Исходя из того, что Юрий Алексеевич, я сейчас внимательно посчитал, уже отбыл три года и два с половиной месяца [в СИЗО], то он должен выйти где-то в ноябре, — указал защитник после оглашения приговора, которое состоялось в закрытом формате.