Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Главу карельского "Мемориала", осуждённого за педофилию, освободят в ноябре

Прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет строгого режима, однако по статье о незаконном хранении оружия главу карельского "Мемориала" оправдали.

223

Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, которого сегодня признали виновным в сексуальном насилии над приёмной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, должен выйти на свободу уже через три с половиной месяца. Об этом сообщил журналистам его адвокат Виктор Ануфриев.

Адвокат: Главу карельского "Мемориала", осуждённого за педофилию, освободят в ноябре

Исходя из того, что Юрий Алексеевич, я сейчас внимательно посчитал, уже отбыл три года и два с половиной месяца [в СИЗО], то он должен выйти где-то в ноябре, — указал защитник после оглашения приговора, которое состоялось в закрытом формате.

Напомним, что прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет строгого режима, однако по статье о незаконном хранении оружия главу карельского "Мемориала" оправдали. Также его признали невиновным в изготовлении и распространении порнографии с участием маленькой девочки.

Выбор редакции

Loading...