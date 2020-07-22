Политолог назвал отчёт Мишустина о работе правительства оценкой реагирования на пандемию

Отчёт Михаила Мишустина о работе Правительства РФ следует рассматривать как оценку реагирования на пандемию коронавируса. Об этом в беседе с Лайфом заявил эксперт ЭИСИ Александр Малахов.

Специалист назвал востребованными вопросы поддержки населения и бизнеса. Он пояснил, что только сейчас общество начинает наблюдать результаты пандемии, в том числе экономический и психологический кризисы.

— Поддержка бизнеса, как отмечали люди, — это адресная и комплексная поддержка. И это очень важно в период карантина — сохранить то, что можно назвать производственными цепочками, что они не были разрушены независимо от чего. То есть чтобы экономика была цельной, пусть ослабленной, но цельной, и самое главное — не разрушенной, не инвалидом без рук и без ног. Вот этот момент очень важен, ведь никто не обещал, что всё будет гладко и хорошо, поэтому на поддержку государства рассчитывать стоит, — сказал собеседник.

По словам Малахова, в период карантина ярко проявились многие приёмы и методы, в частности использование цифровых технологий.

— К примеру, проведение онлайн-совещаний, также проведение голосования в цифровом формате. Вот именно в период карантина эти технологии получили дополнительный импульс, возможности и выгоды от использования этих технологий, — объяснил специалист.

Эксперт отметил необходимость создания точек экономического роста в регионах. По его мнению, из бюджета необходимо выделять средства на запуск проектов, которые помогут поднять экономику и впоследствии послужат улучшению жизни страны в целом. Он также подчеркнул, что российская система здравоохранения выглядит "на фоне зарубежных соседей" значительно лучше.

— Могу предположить, что система оплаты и сами выплаты врачам в будущем будут пересмотрены, так как в разгар пандемии из экономики страны было выделено огромное количество денег на систему здравоохранения. Ну и заявление о том, что на модернизацию системы здравоохранения предполагают выделить в ближайшие годы порядка 500 миллиардов рублей, тем самым показывая, что ценность человеческой жизни для государства — это очень важно, — уточнил собеседник.

Льготные условия для ипотечников Малахов назвал поддержкой экономики. Он напомнил о падении доходов ряда граждан в период пандемии коронавируса. Он также назвал очень перспективным сегментом экономики сферу внутреннего туризма.

— До пандемии туристические маршруты нашей страны сильно проигрывали, и сейчас очень важно уделить ему побольше внимания со стороны правительства. Ведь туризм также обеспечивает трудоустройством предпринимателей и самозанятых граждан. Таким образом, малый и средний бизнес могут получить возможность для развития, особенно в условиях сейчас закрытых границ, — сказал специалист.