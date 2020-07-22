В Подольске возбудили дело в отношении матери мальчика, выпавшего из окна

В отношении матери выпавшего из окна мальчика в Подольске возбуждено дело по статье "Оставление в опасности". Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она добавила, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Сейчас оба ребёнка непутёвой матери находятся в детской городской больнице. По словам Петровой, в июне 2020 года в отношении женщины составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Тогда же её поставили на профилактический учёт.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Подольска стали свидетелями картины, как маленький мальчик перевалился за ограждение балкона и звал на помощь, зацепившись за карниз. Во время инцидента пьяная мать спала. Она открыла дверь в квартиру лишь спустя четыре часа после появления правоохранителей. Позже стало известно, что прокуратура начала проводить проверку.