В Подольске возбудили дело в отношении матери мальчика, выпавшего из окна

В отношении матери выпавшего из окна мальчика в Подольске возбуждено дело по статье "Оставление в опасности". Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента. Сейчас оба ребёнка непутёвой матери находятся в детской городской больнице. По словам Петровой, в июне 2020 года в отношении женщины составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Тогда же её поставили на профилактический учёт.