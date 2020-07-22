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Умер министр АПК Свердловской области. Он болел коронавирусом

В последнее время Дмитрий Дегтярёв находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

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Дмитрий Дегтярёв. Фото © Екатеринбургский бизнес

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв скончался. Об этом в "Инстаграме" сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Врачи сделали всё, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ, — написал Куйвашев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Дегтярёва.

Накануне стало известно о смерти актёра Театра имени Пушкина Андрея Сиротина, ему было всего 34 года. СМИ сообщают, что артист долго болел.

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