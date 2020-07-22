Умер министр АПК Свердловской области. Он болел коронавирусом

— Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Врачи сделали всё, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ, — написал Куйвашев.