Антитела к коронавирусу обнаружены у 24% жителей Московского региона

Доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23–24%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23–24%, — сказал он журналистам.
Министр также отметил, что в разных регионах показатели разнятся. Например, в субъектах, которые находятся на пике или не вышли на плато, людей, имеющих иммунитет, значительно меньше.
Как сообщал Лайф, в России за сутки выявили ещё 5862 случая коронавируса, у 25,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 789 190 случаев во всех 85 регионах.