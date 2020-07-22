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Антитела к коронавирусу обнаружены у 24% жителей Московского региона

За сутки в России выявили ещё 5862 случая коронавируса.

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Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

Доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23–24%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23–24%, — сказал он журналистам.

Министр также отметил, что в разных регионах показатели разнятся. Например, в субъектах, которые находятся на пике или не вышли на плато, людей, имеющих иммунитет, значительно меньше.

Как сообщал Лайф, в России за сутки выявили ещё 5862 случая коронавируса, у 25,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 789 190 случаев во всех 85 регионах.

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