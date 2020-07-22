Антитела к коронавирусу обнаружены у 24% жителей Московского региона

Доля населения с антителами к коронавирусу в Московском регионе превысила 23–24%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— По Москве, Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23–24%, — сказал он журналистам.

Министр также отметил, что в разных регионах показатели разнятся. Например, в субъектах, которые находятся на пике или не вышли на плато, людей, имеющих иммунитет, значительно меньше.