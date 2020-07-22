Топилин рассказал Путину, как идёт процесс выплат семьям с детьми

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что уже более 90 процентов семей получили поддерживающие выплаты на детей до трёх лет и от трёх до 16 лет.

— Последние недели ведётся очень серьёзная работа по выплатам, прежде всего детишкам — это дети от нуля до трёх лет и также ещё с трёх до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90 процентов, — сообщил он, отметив, что не у каждой семьи есть возможность подать электронную заявку, поэтому ПФР "нужно доходить" до всех нуждающихся.