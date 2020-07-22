Топилин рассказал Путину, как идёт процесс выплат семьям с детьми
Председатель правления ПФР отметил, что эти меры поддержки могут получить около 28 миллионов несовершеннолетних.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что уже более 90 процентов семей получили поддерживающие выплаты на детей до трёх лет и от трёх до 16 лет.
— Последние недели ведётся очень серьёзная работа по выплатам, прежде всего детишкам — это дети от нуля до трёх лет и также ещё с трёх до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90 процентов, — сообщил он, отметив, что не у каждой семьи есть возможность подать электронную заявку, поэтому ПФР "нужно доходить" до всех нуждающихся.
Топилин также рассказал, что эти меры поддержки могут получить около 28 миллионов несовершеннолетних.
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