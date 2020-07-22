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Топилин рассказал Путину, как идёт процесс выплат семьям с детьми

Председатель правления ПФР отметил, что эти меры поддержки могут получить около 28 миллионов несовершеннолетних.

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Фото © Kremlin.ru

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что уже более 90 процентов семей получили поддерживающие выплаты на детей до трёх лет и от трёх до 16 лет.

Последние недели ведётся очень серьёзная работа по выплатам, прежде всего детишкам — это дети от нуля до трёх лет и также ещё с трёх до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90 процентов, — сообщил он, отметив, что не у каждой семьи есть возможность подать электронную заявку, поэтому ПФР "нужно доходить" до всех нуждающихся.

Топилин также рассказал, что эти меры поддержки могут получить около 28 миллионов несовершеннолетних.

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