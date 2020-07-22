Главу карельского "Мемориала" приговорили к 3,5 года тюрьмы

Главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева признали виновным в деле о сексуальном насилии над приёмной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев после оглашения приговора, которое состоялось в закрытом формате.

Напомним, в июне 2018 года против Дмитриева возбудили уголовное дело о сексуальном насилии. В апреле этого же года правозащитник был оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери, а за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия он был приговорён к 2,5 года ограничения свободы. Но в июне Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционные жалобы, направил дело на пересмотр. По версии следствия, Дмитриев насиловал свою приёмную дочь, когда девочке было от семи до 11 лет.