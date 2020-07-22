К захвату подготовился. Луцкий террорист взял в автобус нож, бутылку коньяка и сердечные капли

Максим Кривош, накануне захвативший автобус с пассажирами в украинском Луцке, ходил с автоматом в руках и с ножом в рюкзаке. Как рассказала одна из заложниц, мужчина был хорошо подготовлен, передаёт ресурс "Под прицелом".

По словам женщины, обвиняемый в терроризме не наставлял оружие на людей.

— Он имел в своём портфеле бутылку коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами, — поделилась она подробностями.

Со слов женщины, украинец уверял, что не собирается никого убивать, а лишь ждёт выполнения своих требований властями. Кривош никому не угрожал, а наручниками приковал лишь водителя автобуса, так как боялся, что тот начнёт движение. Захватчик также поделился каплями с одной из заложниц, у которой стало плохо с сердцем.