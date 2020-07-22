В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против коронавируса

Препарат "Гидроксихлорохин" в скором времени, вероятно, будет исключён из рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции. Он не показал свою эффективность в борьбе с CoViD-19, заявил главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
— Сегодня мы говорим, что мы просто-напросто, наверное, скоро этот препарат исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии, препарат не показал какой-либо эффективности, — пояснил специалист.
По словам Авдеева, из рекомендаций могут исключить и препарат "Ритонавир", который также не зарекомендовал себя как эффективный при лечении инфекции.
Напомним, в июне в Соединённых Штатах остановили клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса. Совет по мониторингу данных и безопасности пришёл к выводу, что, несмотря на отсутствие вреда от этого препарата, "крайне маловероятно, что он принесёт пользу госпитализированным пациентам с CoViD-19".