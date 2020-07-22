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"Все её балуют". Хозяева рассказали о кошке Масяне, которая утащила деньги из бара и стала звездой— видео

Воришка часто проказничает, но это не помешало ей стать всеобщей любимицей.

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Видео © LIFE

Рыжую кошечку Масяню, стянувшую пачку денег из бара СССР в Анапе, хозяева заведения нашли в коробке на обочине дороги. Лайф пообщался с владельцами звезды вирусного ролика и узнал о её истории.

Случайно с мужем ехали по дороге, и около дороги стояла коробочка. Мы в неё заглянули, а там был котёнок рыженький, маленький совсем... Решили её забрать к нам в кафе, — рассказала хозяйка Масяни.

По её словам, кошка часто проказничает, но, несмотря на это, и сотрудники бара, и гости очень её любят и даже подкармливают, а дети часто приходят сфотографироваться и поиграть. Недавно выяснилось, что Масяне приглянулся чемоданчик с купюрами.

Теперь у нас по всему залу раскиданы эти купюрки. Мы собираем. А буквально вчера она была поймана с поличным, потому что мы недосчитались купюр. Оказалось, что это она их куда-то тащит, играется с ними, — отметила владелица бара СССР.

Ранее сообщалось, что полиция Японии наградила кошку, которая помогла спасти человека.

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