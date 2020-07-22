В Анапе камеры видеонаблюдения разоблачили пушистого вора, который утащил пачку денег у своих же

Недавно сотрудники бара "СССР" в Анапе поделились в своём инстаграме забавными роликами, которые быстро разошлись по соцсетям. На записи с камеры видеонаблюдения котёнок бежит по залу, держа в зубах пачку денег. Но, поскользнувшись на скользком полу, он падает, а работник бара быстро отбирает у него добычу. Пушистик не сдаётся и вскоре повторяет попытку, в этот раз успешно.
Видео © Instagram / pivbar_cccp
Пропавшие деньги позже удалось найти под одним из столов в зале, где четырёхлапый клептоман оставил свою игрушку. "Приютили ворюгу!" — со смехом пожаловались сотрудники бара. Оказалось, что рецидивист — рыжая кошечка Масяня, которую в мае нашли на улице в коробке. Не в силах бросить малышку одну, работники бара её приютили.
Сперва кошечка вела себя скромно и всего боялась, отказывалась слазить с рук, но потом обжилась и начала проявлять свой неуёмный характер. Она очень полюбилась и работникам, и гостям, а наблюдать за её играми — отдельный сорт удовольствия. О "преступных наклонностях" кисы узнали только по камерам, когда стали пропадать деньги из кассы. Но ей всё сошло с лап.
Наказывать не стали, пусть играет. Вы же не наказываете ребёнка, когда он делает что-то такое
Владелец бара
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