Муж узнал об изменах жены благодаря одному гаджету, который стоит практически в каждом доме

Юзер LickingWoundSalt уже давно начал замечать, что их отношения с женой стали портиться. Мало того, супруга начала постоянно переписываться с неизвестным парнем в Snapchat, но уверяла — волноваться не о чем. И поначалу пользователь боролся с чувством ревности, хотя, как оказалось, зря, ведь любовь всей его жизни ему изменяла. И то, как он это выяснил, — настоящее чудо.

Гиф © Giphy

Дома мы используем роутеры Eero. У них есть приложение, которое показывает всю информацию о нём, вплоть до устройств, подключавшихся к нашей сети Wi-Fi. Шурин сегодня был у нас в гостях, подключился к вайфаю, и я сразу получил об этом уведомление. Я перешёл по нему, и я увидел устройство, которого я не знал. Это был айфон с мужским именем LickingWoundSalt

Конечно, название телефона совпадало с именем нового знакомого жены. Когда он поинтересовался, не приходил ли он в их дом, девушка начала защищаться, заявив, что это просто совпадение. Но вопрос, кто подключался к сети, остался открытым. Парень заметил, что на Wi-Fi стоит сложный пароль, который мог взломать разве что хакер, и тогда бы эта история была бы ещё интереснее.

Гиф © Giphy