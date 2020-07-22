Актриса поразила пользователей Сети, показав, что за последние 30 лет она не постарела ни на год

Недавно девушка опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры из фотосессии начала девяностых. Все её подписчики и без того знали, что актриса выглядит очень молодо, но даже не представляли насколько. Сравнивая снимки из прошлого века и недавние, ясно одно — звезда ничуть не изменилась.
Хотя прошло уже 30 лет, я всё ещё хорошо помню день съёмок. Я поработала всего несколько часов, чтобы позировать для рекламы кассет. А сейчас многие ими даже ни разу не пользовались
Карман Ли
Впрочем, ничего удивительного. В своих соцсетях девушка делится своей жизнью, и, судя по всему, спорт занимает в ней особое место. Китаянка поддерживает себя в отличной форме. И, похоже, она выглядит настолько молодо, что никто не знает её реальный возраст.
Судя по сообщениям азиатских медиа, Карман порядка 52 лет, однако официальная страница в "Википедии" утверждает — девушке лишь 46. Так или иначе, внешность актрисы не соответствует ни одному из указанных. Рассказывая о своих секретах красоты, девушка признаётся, что для неё самым главным оказался уход за кожей, в особенности — руки и шея. Главное, чтобы они никогда не были сухими.
Кроме того, стала вирусной серия фото актрисы из домашнего тренажёрного зала. Пока фанаты писали в комментариях о том, как прекрасно она выглядит, сама Карман вдохновляла их на работу над собой. По словам вечно молодой китаянки, возраст не должен быть помехой, пишет Daily Mail.
Даже после 10 дней регулярных тренировок всё равно удивительно видеть появление пресса. Независимо от того, сколько лет вам или мне... пока мы стараемся, нам всё по плечу
Карман Ли
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