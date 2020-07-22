Актриса поразила пользователей Сети, показав, что за последние 30 лет она не постарела ни на год

Недавно девушка опубликовала в своём Instagram-аккаунте кадры из фотосессии начала девяностых. Все её подписчики и без того знали, что актриса выглядит очень молодо, но даже не представляли насколько. Сравнивая снимки из прошлого века и недавние, ясно одно — звезда ничуть не изменилась.

Фото © Instagram / carmanlee0816

Хотя прошло уже 30 лет, я всё ещё хорошо помню день съёмок. Я поработала всего несколько часов, чтобы позировать для рекламы кассет. А сейчас многие ими даже ни разу не пользовались Карман Ли

Впрочем, ничего удивительного. В своих соцсетях девушка делится своей жизнью, и, судя по всему, спорт занимает в ней особое место. Китаянка поддерживает себя в отличной форме. И, похоже, она выглядит настолько молодо, что никто не знает её реальный возраст.

Фото © Instagram / carmanlee0816

Судя по сообщениям азиатских медиа, Карман порядка 52 лет, однако официальная страница в "Википедии" утверждает — девушке лишь 46. Так или иначе, внешность актрисы не соответствует ни одному из указанных. Рассказывая о своих секретах красоты, девушка признаётся, что для неё самым главным оказался уход за кожей, в особенности — руки и шея. Главное, чтобы они никогда не были сухими.

Фото © Instagram / carmanlee0816

Кроме того, стала вирусной серия фото актрисы из домашнего тренажёрного зала. Пока фанаты писали в комментариях о том, как прекрасно она выглядит, сама Карман вдохновляла их на работу над собой. По словам вечно молодой китаянки, возраст не должен быть помехой, пишет Daily Mail.