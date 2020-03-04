Актриса придумала, как с помощью помады и "самой популярной части тела" узнать, насколько ты худой: 10 фото нового челленджа

Новый интернет-челлендж запустила китайская актриса Чэнь Шу. Девушка запостила в соцсети Weibo кадры, где она держит красную помаду без помощи рук

Чэнь Шу. Фото © Weibo / 陈数

В этом ей помогли сильно выступающие ключицы, которые бывают у худышек. Этот лайфхак и стал способом измерить, насколько девушка хрупкая

Фото © Weibo / 小镜静_

"Новое умение разблокировано! Попробуйте сделать это вместе со мной!" Чэнь Шу

Фото © Weibo / 田依桐_Tian

Меньше чем за сутки публикация актрисы набрала около 200 миллионов просмотров. Судя по комментариям, пользователи восхищены фигурой красотки

Фото © Weibo / 树莓夹心·

Челлендж #ПомадаВКлючице быстро стал вирусным. И теперь девушки активно делятся фото, на которых они тоже щеголяют новым умением

Фото © Weibo / Foshack

В китайской культуре выступающие ключицы — признак стройности и красоты. А звёзды, обладающие миниатюрной комплекцией, пользуются среди жителей страны огромной популярностью

Фото © Weibo / 睡到自然醒DD

Согласно проведённому ранее исследованию, выступающие ключицы считаются одной из наиболее привлекательных особенностей внешности наряду с плоским животом

Фото © Instagram / ddoming_deyyyy

Подобные хитрые интернет-челленджи — не редкость. В 2016 году пользовательницы соцсетей массово позировали с листом А4, чтобы сравнить его ширину со своей талией

Фото © Weibo / 貓小姐不知天高地厚

А ещё пытались унести в ключицах стопку монет

Фото © Weibo / 情绪情绪情绪_化

А до этого в стране был популярен #ПупокЧеллендж: девушки, чтобы показать свою худобу, должны были рукой дотянуться до своего пупка из-за спины, пишет Daily Mail

Фото © Weibo / 橙三岁想喝养乐多

Интересно, до чего додумаются красотки в следующий раз?