"Они знакомы были всего ничего". Коллега рассказала Лайфу об убитой перед свадьбой невесте

Марина П., найденная убитой в квартире в центре Москвы, ничего не рассказывала о своём женихе Александре, поделилась с Лайфом коллега девушки Наталья.

— Если честно, я видела её довольно давно. Месяц назад, наверное. То она в отпуске, то я. Последний раз видела её счастливой. Про жениха вообще ничего не говорила. Знаю, что они знакомы были всего ничего. Очень мало. Месяца четыре-пять, — уточнила собеседница.

Одноклассник жениха Стас в беседе с Лайфом отметил, что никогда не видел молодого человека агрессивным или настроенным против кого-либо. С погибшей мужчина знаком не был.

— Он уже был женат, и ребёнок у него был от первого брака. По его словам, разошлись они из-за послеродовой депрессии, но он всячески помогал ей и семье своей жены, поэтому впечатление всегда о нём было только хорошее, — рассказал Стас.