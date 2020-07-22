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"Они знакомы были всего ничего". Коллега рассказала Лайфу об убитой перед свадьбой невесте

По словам собеседницы, во время последней встречи девушка выглядела счастливой.

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Марина П. и Александр. Фото © Соцсети

Марина П., найденная убитой в квартире в центре Москвы, ничего не рассказывала о своём женихе Александре, поделилась с Лайфом коллега девушки Наталья.

Если честно, я видела её довольно давно. Месяц назад, наверное. То она в отпуске, то я. Последний раз видела её счастливой. Про жениха вообще ничего не говорила. Знаю, что они знакомы были всего ничего. Очень мало. Месяца четыре-пять, — уточнила собеседница.

Одноклассник жениха Стас в беседе с Лайфом отметил, что никогда не видел молодого человека агрессивным или настроенным против кого-либо. С погибшей мужчина знаком не был.

Он уже был женат, и ребёнок у него был от первого брака. По его словам, разошлись они из-за послеродовой депрессии, но он всячески помогал ей и семье своей жены, поэтому впечатление всегда о нём было только хорошее, — рассказал Стас.

Напомним, в квартире в центре Москвы нашли тело убитой девушки, которая 8 августа должна была выйти замуж. Его обнаружила мать жениха. Погибшая получила черепно-мозговую травму, на её теле нашли колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Также специалисты зафиксировали гематомы. Местонахождение избранника девушки неизвестно. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются причастные к совершению преступления.

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