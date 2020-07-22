Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам

Закон расширил перечень никотиносодержащей продукции, на которую распространяется антитабачное законодательство, в том числе и административные штрафы.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов. Он вводит определение этих понятий и распространяет на них антитабачное законодательство, в том числе и административные штрафы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

— Вводится и ограничение торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления указанных изделий, — сказано в пресс-релизе.

За нарушение запрета на продажу несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет, нагревателей табака и кальянов для продавцов предусмотрена административная ответственность — штрафы увеличены в восемь раз.

Кроме того, как класс будут запрещены никотиновые "конфеты", или снюсы. Несовершеннолетним запрещается продавать любую похожую на пищевую продукцию с содержанием никотина — леденцы, конфеты или мармелад.

Продажа вейпов, электронных сигарет и стиков, а также кальянов будет возможна лишь в закрытой выкладке в уже разрешённых местах, где сейчас реализуются сигареты.

Законопроект в Госдуму был внесён группой сенаторов три года назад, в 2017-м. Штрафы за демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий в новых сериалах и фильмах останутся такими же, какие сейчас распространяются на обычные сигареты. Реклама и демонстрация никотиносодержащей продукции полностью запрещены.

В жидкостях для вейпов концентрация никотина будет ограничена 20 мг/мл. Фактически это минимальная из существующих на рынке концентрация. Ни одна новая никотиносодержащая продукция не сможет выйти на потребительский рынок, если к ней не установлены требования.

Запрет на потребление всей вышеперечисленной продукции на детских площадках и в социальных учреждениях вступил в силу с момента принятия закона. Потребление продукции с никотином внутри коммерческих объектов (например, в торговых центрах) будет запрещено через полгода с момента опубликования документа, в ресторанах, барах и кафе — через три месяца. Технический регламент — требования к никотиносодержащей продукции — должен вступить в силу не позднее 1 июля 2023 года. Об этом Госдума будет просить Правительство РФ в специальном постановлении.