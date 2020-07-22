Мосгорсуд отменил продление ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова, которого незаконно задержали в июне прошлого года якобы за хранение наркотиков. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь судебной инстанции столицы.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили. В январе суд арестовал фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По информации следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.