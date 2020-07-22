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Мосгорсуд отменил продление ареста полицейским, обвиняемым по делу Голунова

По информации следствия, правоохранители подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова, которого незаконно задержали в июне прошлого года якобы за хранение наркотиков. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь судебной инстанции столицы.

Отменили, направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — сказали в пресс-службе.

Полицейские пробудут под стражей до 2 августа.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование остановили. В январе суд арестовал фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По информации следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.

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