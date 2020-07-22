Эпидемиолог заявил об адаптации коронавируса к человеку

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что CoViD-19 адаптируется к человеку. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
— Вирус, циркулируя среди населения, всё-таки адаптируется к человеку, и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно, — сказал Брико.
Вирусолог считает, что сезонный подъём заболеваемости коронавирусом в ноябре, декабре и январе всё-таки стоит ждать, однако его выраженность не будет очень высокой.
Напомним, ранее переболевшие коронавирусом люди рассказали о пагубном влиянии болезни на внешность. По их словам, они стали резко лысеть. Специалисты считают, что такое явление может быть связано с одним из симптомов болезни, а именно — повышением температуры. Дело в том, что лихорадка может сопровождаться выпадением волос, так как нарушается их естественный цикл роста.