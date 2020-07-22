В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением лёгких

Медики Тверской областной клинической больницы спасли жизнь пациентке с коронавирусом, у которой лёгкие были поражены на 100%. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

Отмечается, что у женщины выявили тяжёлую пневмонию и дыхательную недостаточность. Она 14 суток была подключена к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом и поддерживает жизнедеятельность. Сейчас жительница Тверской области уже идёт на поправку и даже начала самостоятельно ходить.