В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением лёгких

Медики Тверской областной клинической больницы спасли жизнь пациентке с коронавирусом, у которой лёгкие были поражены на 100%. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.
Отмечается, что у женщины выявили тяжёлую пневмонию и дыхательную недостаточность. Она 14 суток была подключена к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом и поддерживает жизнедеятельность. Сейчас жительница Тверской области уже идёт на поправку и даже начала самостоятельно ходить.
Напомним, ранее в Китае успешно провели первую операцию по трансплантации лёгких пациенту с коронавирусом. В ней принимало участие 20 специалистов, они работали в полной тишине. Мужчину выписали из больницы спустя три месяца после хирургического вмешательства.