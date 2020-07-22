Мать подростка из Москвы, который три недели искал отца-банкира, ляжет на операцию

14-летний сын, который искал своего отца-банкира, чтобы попросить его помочь своей матери (в прошлом "миссис Москва — 2006") Розе Абдуллиной, спас ей жизнь, сообщает издание Mash.
— Договорились с врачами, через десять дней Розе пообещали квоту, и скоро она ложится на операцию, которая ей так нужна, — пишет издание.
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Как ранее сообщал Лайф, поиски мужчины подросток организовал из-за того, что его маме нужна операция. У женщины тяжёлое гинекологическое заболевание, она страдает от постоянных кровотечений, почти всё время проводит в больнице и не может работать. Операция стоит порядка 240 тысяч, что семье Ворониных не по карману.
Напомним, история получила широкую огласку. Подросток делился результатами своих поисков в соцсетях. Он ходил по адресам, которые ему удалось узнать, и ждал мужчину, ночуя у подъездов.