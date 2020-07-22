Подкармливал собак и бил жену и сына. Соседи рассказали о луцком террористе

Соседи с опасением относились к Максиму Кривошу, который накануне захватил автобус с заложниками в украинском Луцке, и часто ругались из-за собак, которых он подкармливал. Об этом сообщает "Страна.ua".

Местные жители отмечают, что любовь к животным была для террориста просто прикрытием, а защищал он только дворовых собак.

— Покупал в соседнем супермаркете мясо, куриные головы и давал собакам. Как-то подошёл ко мне и заявил, что собаки гораздо добрее, нежели люди, — рассказала продавщица Марина, которая работает в магазине в доме, где жил Кривош.

Она также рассказала, что захватчик бил свою жену и сына. Об этом сообщили и другие соседи террориста. Более того, жительница соседнего дома Ольга подозревает, что Кривош убил сторожа местной школы. По её словам, у мужчин был конфликт опять же из-за собак. Сторож отравил нескольких из них, так как они якобы напали на учеников, после чего захватчик автобуса стал угрожать расправиться с ним так же, как он с собаками. Через несколько дней сторожа нашли мёртвым, но полиция списала всё на самоубийство.

Ольга также рассказала, что неделю назад Кривоша видели в местном магазине оружия, где он хотел поменять детали на порох, а так как у него не было документов, ему отказали в бартере.