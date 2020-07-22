Террорист из Луцка был зоозащитником? О чём фильм “Земляне”, про который рассказал Зеленский

Вчера в украинском городе Луцке террорист захватил автобус с заложниками. К счастью, всё закончилось хорошо. Однако в какой-то момент события начали напоминать сериал "Чёрное зеркало" — преступник потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский попросил своих подписчиков в соцсетях посмотреть фильм "Земляне". Рассказываем, что особенного в этой картине.

"Земляне" — это и без того скандальный документальный фильм 2005 года, снятый Шоном Монсоном. Изначально проект задумывался как социальная реклама против стерилизации питомцев. Но после увиденного в ветеринарных клиниках и приютах Лос-Анджелеса режиссёр решил рассказать, что проблема жестокого обращения с животными гораздо шире проблемы кастрации котов.

Шон Монсон Фото © Gettyimages

Хотя картина не пропагандирует идей веганства напрямую, многими фильм воспринимается и позиционируется именно как манифест против употребления мяса. Главный посыл "Землян" — видовая дискриминация. Дескать, законы всех стран защищают людей от изуверского отношения со стороны людей же. Но при этом практически нигде и никак от такого же отношения не защищены животные. Чем люди охотно пользуются. Авторы "Землян" сравнивают происходящее с животными на фермах с непрекращающимся геноцидом, подобному тому, что в XX веке устроил Адольф Гитлер.

На производство фильма ушло около шести лет. Главная загвоздка крылась в сборе материалов. Большая часть картины склеена из записей, сделанных скрытыми камерами. Съёмка велась в приютах, на птичьих, коровьих и свинофермах, в лабораториях, где на животных проводятся испытания, и не только.

Про что именно фильм?

Картина делится на несколько глав. В первой — "Питомцы" — фильм обращает внимание на то, что питомники отнюдь не такие милые, какими они себя позиционируют. Например, при заполнении всех свободных мест от наиболее старых подопечных приюты избавляются. Причём не посредством инъекций, а забрасывая котов и собак пачками в газовые камеры. Так быстрее и дешевле.

Вторая глава под названием "Пища" посвящена жестокому обращению с птицами, свиньями и коровами на фермах. Также часть сюжета рассказывает о тонкостях рыбного промысла. При этом "Земляне" обращают внимание не столько на способы убоя, сколько на условия содержание зверей. Картина показывает, как, например, свиноматок перманентно оплодотворяют, чтобы они всю жизнь без пауз вынашивали и выкармливали потомство. Поросятам же практически сразу отрезают хвосты и уши, а также вырывают зубы и кастрируют.

Часть "Производство одежды" посвящена в первую очередь добыче шкур. В этом процессе, гонясь за выручкой, люди не теряют ни минуты. А посему сдирают кожу с животных заживо. В некоторых кадрах ещё дышащие и моргающие звери пытаются идти. При этом их плоть обнажена с ног до головы.

Последняя глава — про использование животных в научных целях. Все пользуются косметикой, лекарствами и защитой вроде касок. Но мало кто догадывается, как в ряде случаев достигается эффективность этих средств. При этом авторы фильма утверждают, что результаты, полученные при опытах на животных, зачастую в ходе дальнейшей разработки оказываются бесполезными.

При чём тут закон против экотерроризма?

"Земляне" стали для своего времени настолько нетипичной картиной, что дистрибьюторы и прокатчики отказались от её проката. С рекламой тоже возникли проблемы. По словам режиссёра, никто не соглашался запускать кампанию по продвижению, опасаясь исков от тех же фармацевтических компаний. Именно поэтому Шон Монсон выложил проект в свободный доступ в Интернете.

Это сегодня подобный поступок не кажется чем-то нетривиальным. Но "Земляне", напомним, вышли в 2005 г. Тогда Интернет был совсем другим. Сейчас, чтобы клип стал сенсацией, его достаточно опубликовать на YouTube. Но в 2005 г. этой платформы не существовало в принципе.

Как бы там ни было, "Земляне" обратили на себя внимание. Картина объездила много кинофестивалей и собрала кучу наград. Только после всеобщего признания фильм вышел в ограниченный кинопрокат. Это было необходимо для того, чтобы "Земляне" получили право номинироваться на главную кинопремию — "Оскар". Чего, впрочем, не случилось. "Земляне" не прошли по одному критерию — их не показывали и не могли показать по телевидению.

Следом авторы картины столкнулись с другой проблемой. В 2006 г. США приняли Антитеррористический закон о животноводстве. Он гласит, что если призывы к бойкотам, сами бойкоты и прочие протестные акции повлекут за собой убытки животноводческих предприятий, то инициаторы и даже создатели провокационного контента могут попасть за решётку. Режиссёр "Землян" считает, что этот документ власти приняли в том числе и из-за выхода фильма и его попытки выступить в программе "Оскара".

— Самая главная террористическая угроза находится внутри страны — это экотерроризм, движение по защите прав животных, — ещё в 2005 г. заявил один из руководителей ФБР.

Впоследствии "Земляне" стали главным референсом при подготовке множества других фильмов про жестокое обращение с животными. Начиная от австралийского "Доминиона" и заканчивая одной из первых международных сенсаций от Netflix — "Окча".

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Вернёмся к террористу из Луцка. До сих пор непонятно, почему он выбрал именно этот фильм. Ведь в СМИ пока не появилось никакой информации о его связи с экоактивистами или защитниками животных. Впрочем, можем предположить, что преступник сильно вдохновился словами профессора Принстонского университета Питера Сингера. Однажды он сказал, что, будь у него возможность показать какой-нибудь фильм каждому человеку на Земле, этим фильмом стали бы "Земляне”.

Фото © ТАСС / ZUMA