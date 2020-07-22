В европейских офисах Fiat Chrysler и Iveco прошли обыски по делу о выбросах

Следователи провели обыски в офисах автопроизводителей Fiat Chrysler и Iveco в Италии, Швейцарии и Германии. Они связаны с расследованием фальсификации информации об оборудовании, установленном на автомобилях индустриального назначения, которое ведёт прокуратура Франкфурта.

Об обысках сообщил Евроюст — агентство европейского союза, имеющее дело с судебными органами, передаёт Associated Press. По данным властей, речь идёт об оборудовании, установленном на 200 тысячах автомобилей, произведённых компаниями и их "дочками". Оно не соответствует европейским нормам по выбросам веществ, загрязняющих атмосферу.

В Fiat Chrysler и корпорации CNH Industrial, в которую входит Iveco, информацию о проведении обысков подтвердили. Там заявили, что сотрудничают со следствием, и предоставили все необходимые документы.