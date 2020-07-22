Школьница выжила после падения с восьмого этажа в Москве. Врачи предположили, что девочка — лунатик

Случай, который мог закончиться трагедией, произошёл в ночь на 21 июля. Школьница приземлилась на крышу припаркованной машины, это спасло ей жизнь. С места происшествия её увезли в Морозовскую больницу с целым набором травм, включая перелом шейного позвонка. О произошедшем родные подростка узнали от соседей.

Знакомые рассказали, что в семье помимо потерпевшей есть ещё две дочери, все они общительные хорошистки. У "отличившейся" сестры между тем диагностирован сколиоз и как следствие — вегетососудистая дистония. Врачи полагают, что это могло спровоцировать лунатизм, однако родители девочки раньше не сталкивались с ночными похождениями дочери. Сама девочка призналась маме, что ничего не помнит. Она уверена, что выпала с восьмого этажа во сне.