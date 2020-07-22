Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Набережных Челнах

В Набережных Челнах организована прокурорская проверка из-за ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились пассажиры, сообщает прокуратура Республики Татарстан.
— В результате ДТП и столкновения транспорта пассажирский автобус совершил опрокидывание на проезжую часть. В автобусе находились пассажиры, — говорится в сообщении.
Прокуратурой инициирована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие автомобильной аварии.
По данным ТАСС , в ДТП пострадали восемь человек.
Ранее на юго-востоке Москвы на перекрёстке столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в пешеходов. Предварительно, пострадало три человека. Авария случилась на Краснодарской улице, в районе станции метро "Люблино".