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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Набережных Челнах

Организована прокурорская проверка.

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В Набережных Челнах организована прокурорская проверка из-за ДТП с пассажирским автобусом, в котором находились пассажиры, сообщает прокуратура Республики Татарстан.

В результате ДТП и столкновения транспорта пассажирский автобус совершил опрокидывание на проезжую часть. В автобусе находились пассажиры, — говорится в сообщении.

Прокуратурой инициирована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие автомобильной аварии.

По данным ТАСС , в ДТП пострадали восемь человек.

Ранее на юго-востоке Москвы на перекрёстке столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в пешеходов. Предварительно, пострадало три человека. Авария случилась на Краснодарской улице, в районе станции метро "Люблино".

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