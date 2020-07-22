Мосгорсуд приступит к делу сестёр Хачатурян 31 июля

Московский городской суд 31 июля проведёт предварительное слушание по делу сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Оно начнётся в 11:00, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Эта стадия процесса пройдёт в закрытом режиме, на ней будет рассмотрено ходатайство о суде присяжных. Старшим сёстрам Хачатурян грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.

Адвокат убитого Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко в беседе с Лайфом сообщила, что младшая из сестёр — Мария — 28 июля будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде. На момент совершения преступления девушка была несовершеннолетней.

— Предварительное слушание будет пока закрытым, — уточнила юрист, добавив, что оно начнётся в 16:00.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.